В Академической капелле пройдет фестиваль "Петербургские дожди"

Мероприятие объединит музыку 60 композиторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Симфоническим концертом "Заклятие солнца" в Академической капелле откроется новый фестиваль современной музыки "Петербургские дожди", который пройдет 2-17 октября на разных площадках города. Этот проект Союза композиторов Санкт-Петербурга включает музыку разных жанров - от хоровой до электронной.

Петербургских коллег поздравил с рождением нового фестиваля председатель Совета Союза композиторов России, народный артист РФ Александр Чайковский. "Я считаю, что этот фестиваль - важнейшее событие для жизни и Петербургского союза, и вообще российского Союза композиторов, потому что это знак возрождения нашей общей деятельности. Это знак сохранения традиций и обновления, о котором мы все давно мечтали в это непростое время", - сказал Чайковский на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. На фестивале прозвучит отрывок из его оперы-поэмы "Рубеж".

В программе концерта-открытия - фантазия "Заклятие солнца" Леонида Резетдинова, масштабная Чехов-симфония Александра Радвиловича, новые произведения Николая Мажары и Александра Изосимова. Премьеры прозвучат в исполнении симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

По замыслу организаторов название "Петербургские дожди" ассоциируется как с образом осеннего города, так и с творческой активностью петербургских композиторов, для которых осенняя пора творчески плодотворна. Такой комментарий образной палитре фестиваля дал его художественный руководитель Антон Танонов, возглавивший в прошлом году Союз композиторов Санкт-Петербурга. Свою задачу он видит "в возрождении и переосмыслении славных традиций Ленинградского Союза композиторов".

Восемь фестивальных концертов объединяют музыку 60 композиторов разных поколений, в том числе коллег из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону. Эти программы будут исполнены в Концертном зале Яани Кирик, Дубовом зале Союза композиторов Санкт-Петербурга, Большом зале Екатерининского собрания, а также в театре ЛДМ "Новая сцена", где музыкальный марафон завершится программой саундтреков, номеров из мюзиклов, эстрадных песен и романсов.

Фестиваль пройдет при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.