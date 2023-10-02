Дирижер Кремер откроет в Петербурге цикл "Филармония от "Сотворения мира"

Ораторию исполнят камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии и хор Михайловского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Немецкий дирижер Лео Кремер откроет в Петербурге исторический цикл "Филармония от "Сотворения мира". Под его управлением прозвучит оратория Йозефа Гайдна "Сотворение мира".

"С исполнения оратории Гайдна "Сотворение мира" в Петербурге в 1802 году началась история Санкт-Петербургского филармонического общества, которую сегодня продолжает Петербургская филармония. Таким образом, маэстро Лео Кремер вернет к жизни музыку, с которой началась филармоническая история Петербурга и всей России", - сказали в пресс-службе филармонии.

Ораторию исполнят камерный оркестр Заслуженного коллектива России (ЗКР) академического симфонического оркестра филармонии и хор Михайловского театра. В сольных партиях выступят артисты ведущих российских театров - сопрано Анна Денисова и Елизавета Свешникова, тенор Александр Тимченко, баритон Иван Васильев, бас Илья Мазуров.

Маэстро Кремер - давний творческий партнер филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Ежегодно он проводит циклы концертов, представляющие стили от раннего барокко до позднего романтизма и экспрессионизма с камерным оркестром. Многие программы, сыгранные в Петербурге, с успехом прозвучали во время гастролей в городах Германии, на летних фестивалях в Райнгау и Шпайере.

В других концертах исторического абонемента "Филармония от "Сотворения мира" прозвучат Торжественная месса Людвига ван Бетховена, мировая премьера которой состоялась в Петербурге, симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, впервые исполненная в зале Дворянского собрания под управлением автора, Пятая симфония Дмитрия Шостаковича - его мировую премьеру в Большом зале филармонии осуществил ЗКР под управлением Евгения Мравинского. Также в концертах абонемента прозвучат сочинения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Арнольда Шенберга, в исполнении которых в этом историческом зале принимали участие их авторы.

В концертах абонемента вместе с филармоническими оркестрами выступят Хоровая коллегия Санкт-Петербурга, Хор Петербургской консерватории. Программы подготовят дирижеры Владимир Альтшулер, Павел Балефф (Болгария), Феликс Коробов, Анатолий Рыбалко.