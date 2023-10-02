Российские гимнасты Рокашковы завоевали главный приз на цирковом фестивале в Софии

В отношении победителей споров среди членов жюри не было, отметила болгарский тренер Нешка Робева

СОФИЯ, 2 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российские гимнасты Ольга и Сергей Рокашковы завоевали главную награду Первого международного циркового фестиваля "Золотой конь", завершившегося 1 октября в Софии. Голоса в пользу них отдало большинство членов представительного жюри из девяти стран мира, которое возглавляла болгарский тренер Нешка Робева.

"Победа пришла неожиданно, но от того она особенно приятна. Сами мы, конечно, знали, что мы лучшие, но обычно жюри относится к нам, точнее к уже матерым артистам, довольно скептично. А здесь, я полагаю, был оценен наш жанр, наше представление номера, который представлял собой законченный спектакль. Мы показали не только трюки, но и постарались раскрыть перед публикой свою душу, мы старались показать эмоции, вероятно, нам это удалось", - рассказали Ольга и Сергей, принимая поздравления корреспондента ТАСС.

Итоги фестиваля, в котором участвовали артисты из 19 стран мира, прокомментировал член жюри, генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. "Фестиваль состоялся, и это самое главное. Участие в нем артистов цирка было очень широким. Вполне закономерно, что русский номер завоевал золотую медаль. Дуэт Рокашковых - замечательные артисты, я их хорошо знаю, одно время мы работали вместе. Это русские артисты, воспитанники нашей русской цирковой школы", - сказал он.

Робева при этом отметила, что оценивать искусство выступавших артистов было очень трудно, но в отношении победителей споров среди членов жюри не было. "В цирке есть свобода творчества, возможность творить, объединяя музыку и движение. Мне жаль, что у нас в Болгарии цирковое искусство мало популяризируют, оно заслуживает гораздо большего, чем имеет сейчас. На фестивале мы видели и молодых артистов, и профессионалов. Выбор был трудным, лично я дала нескольким артистам одинаковые оценки. Но в нашем жюри были истинные профессионалы циркового искусства, и при определении победителей у них больших разногласий не было. Я удовлетворена итогами фестиваля", - отметила болгарский тренер.

О фестивале

Уже сейчас вдохновители фестиваля "Золотой конь" Венета и Лычезар Стефановы начали подготовку к новому празднику, который они намерены организовать в будущем году. Стефановы планируют сделать фестиваль традиционным и еще более масштабным событием.

"Будущее фестиваля находится в руках его организаторов, но он также зависит от поддержки властей, от их заинтересованности в развитии циркового искусства. Фестиваль - это не коммерческая история, то, что на него продаются билеты, практически ничего не значит, они не перекрывают затрат на приглашение артистов, перелеты, аренду зала, доставку реквизита и другие траты, он нуждается в государственной поддержке. Но важно, что первый фестиваль в Болгарии прошел и прошел очень успешно, что, я уверен, даст ему хороший задел на будущее", - сказал Никулин.

"К сожалению, искусство цирка за последние годы в этой стране потеряло популярность, об этом мне говорили сами болгары. И именно поэтому - чтобы вернуть цирк людям - был задуман этот фестиваль. Болгарский цирк в свое время был очень сильным, его тепло принимали по всему миру, но потом все слегка подразвалилось, но остались неравнодушные люди, которые построили и провели этот фестиваль. У него есть перспективы, и он дает надежду на то, что цирковое искусство будет в Болгарии прогрессировать и развиваться", - добавил он.