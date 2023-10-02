На Чукотке для зрителей кинофестиваля "Золотой ворон" планируют построить ледяное иглу

В нем будут проходить показы

ТАСС, 2 октября. Ледяное иглу возведут на Анадырском лимане для зрителей кинофестиваля "Золотой ворон" на Чукотке. Такой формат проведения традиционного мероприятия будет опробован впервые, сообщила ТАСС начальник отдела искусства и народного творчества окружного департамента культуры, спорта и туризма Мария Садовская.

"Было принято решение, что в 2024 году "Золотой ворон" пройдет в необычном формате - на льдах Анадырского лимана установят иглу, оборудованное комфортными сидениями. На ледяном экране будут показывать работы кинематографистов, погреться зрители смогут в ярангах, установленных на реке. Традиционно будут организованы показы в кинотеатре "Полярный" в Анадыре, в рамках кинофестиваля планируются встречи с известными актерами, мастер-классы и деловые встречи", - рассказала Садовская.

Фестиваль "Золотой ворон" ежегодно проходит при поддержке правительства Чукотского автономного округа, Министерства культуры России, Президентского Фонда культурных инициатив. Мероприятия кинофестиваля реализуются в рамках национального проекта "Культура". Планируется, что в 2024 году "Золотой ворон" пройдет 15-28 апреля. Зрителям покажут как короткометражные, так и полнометражные фильмы разной направленности, авторами которых являются режиссеры, работающие в арктических районах.​​​​​

В новость внесена правка (06:08 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - в 2024 году.