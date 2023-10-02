В Красноярском крае открыли виртуальный концертный зал

Планируется, что трансляции концертов будут проходить раз в неделю

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся в Дудинке на Таймыре в Красноярском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о министра культуры региона Аркадий Зинов.

"Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся в Красноярском крае. Теперь жители арктического города Дудинка смогут смотреть концерты ведущих филармоний страны, выступления солистов мировой сцены, а также спектакли, поэтические концерты и другие культурные форматы, не выезжая из родного города", - написал Зинов, добавив, что концертный зал открыт в рамках нацпроекта "Культура".

По данным пресс-службы правительства региона, зал рассчитан на 51 зрителя. Предполагается, что его будут посещать не только жители Дудинки, но и отдаленных поселков Таймыра. Трансляции концертов будут проходить раз в неделю.

Дудинка - заполярный город с населением около 20 тыс. человек. Город расположен на правом берегу Енисея в 1,9 тыс. км севернее Красноярска. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году.