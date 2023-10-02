Якутский Саха Академический театр представит на гастролях в Бурятии три спектакля

Речь идет о постановках "Лес", "Глухой Вилюй" и "Король Лир"

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Артисты Саха Академического театра им. П. А. Ойунского выступят в Улан-Удэ с гастролями. Зрители смогут увидеть три постановки: "Лес", "Глухой Вилюй" и номинанта премии "Золотая маска" - "Король Лир", сообщила журналистам первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.

"С 3 по 5 октября в Улан-Удэ состоятся гастроли Саха Академического театра имени Платона Алексеевича Ойунского. Такая возможность есть благодаря реализации федеральной программы "Большие гастроли". Спектакли будут проходить на якутском языке с синхронным переводом на русский язык", - рассказала она.

Таким образом якутский театр откроет свой 118-й сезон на сцене Государственного Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева.

Премьера легендарного спектакля режиссера Андрея Борисова "Король Лир" ("Илиир хоруол") состоялась в 1997 году, в 1998 году постановка номинировалась на премию "Золотая маска", она является лауреатом Госпремии России. В спектакль "Лес" ("Ойуур") по пьесе Александра Островского режиссер Сергей Потапов внес элемент мистики, которая заставит зрителя по-новому посмотреть на классическое произведение. "Глухой Вилюй" режиссера Руслана Тараховского повествует о судьбах двух осиротевших представителей древних племен Якутии - юноши Даганча и девочки Ньырбачан: действия разворачиваются во времена междоусобиц до вхождения Якутии в состав России.

"Это обменные гастроли. В Якутии с 9 по 11 октября труппа Бурятского драмтеатра покажет три спектакля: "Полет. Бильчирская история", "Король умирает" и "Ветер минувших времен", - добавила Никитина. В сентябре по программе "Большие гастроли" в Улан-Удэ впервые выступил Московский Государственный академический детский музыкальный театра (МГАДМТ) имени Наталии Сац. Спектакли посмотрели более 2,2 тыс. жителей Бурятии.

"Большие гастроли" - федеральная программа, направленная на формирование общего культурного пространства России и реализуемая Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории - взрослой, семейной и детской. Благодаря "Большим гастролям" зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.