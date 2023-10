Умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам

Ему было 56 лет

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Британский актер Джейк Абрахам, известный по роли в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998), умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила 1 октября газета The Guardian.

По ее данным, актер умер от рака, Абрахам сообщил о своем диагнозе в июле этого года. Как отмечает издание, он обратился к врачам после длительного периода болезни. У актера был диагностирован рак простаты, который позже распространился на другие части тела.

Абрахам родился в Ливерпуле. Он также сыграл в картинах "Костолом" (Mean Machine, 2001), "Формула 51" (The 51st State, 2001) и других.