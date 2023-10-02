ВЦИОМ: Shaman и Полина Гагарина стали лидерами отечественной эстрады в 2023 году

Певцом года Shaman чаще называли женщины и граждане старших возрастных групп от 45 лет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Shaman и Полина Гагарина стали певцом и певицей года для россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"По мнению россиян, лучшим певцом текущего года признан Shaman (Ярослав Дронов) (33%), первое место в топе, которому уступил лидер прошлого года - Олег Газманов (11%). <...> Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (19%)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Отмечается, что певцом года Shaman чаще называли женщины (35% против 29% среди мужчин) и граждане старших возрастных групп от 45 лет (41-42%). Полину Гагарину чаще называли женщины (21% против 14% среди мужчин), россияне молодого и среднего возраста (18-24 лет - 26%, 25-34 лет - 25%, 35-44 лет - 24%)

Тройку лидеров в звании певца года замыкает Николай Басков (10%). Следом в фавориты россиян вошли Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров (по 7%), Лев Лещенко (5%). Реже лучшим певцом российской эстрады называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева, Диму Билана и Александра Маршала (по 3%).

Среди лучших певиц российской эстрады опрошенные называли Ларису Долину (11%), Anna Asti (Анну Дзюбу, 6%), Валерию, Пелагею, Ирину Аллегрову (по 5%). В качестве лучшей певицы эстрады 2023 года отмечали также Аллу Пугачеву (4%), Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку и Елену Ваенгу (по 3%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в партнерстве с премией "Народная марка" 22 сентября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.