Вуди Аллен заявил, что никогда не был частью Голливуда

Режиссер рассказал, что всегда вынужден был сам искать финансовые средства для съемок фильмов

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 октября. /ТАСС/. Американский режиссер Вуди Аллен заявил, что никогда не работал в Голливуде и всегда вынужден был сам искать финансовые средства для съемок фильмов.

"Голливуд никогда от меня не отворачивался, поскольку я никогда не был его частью, - сообщил Аллен в интервью 12-му каналу израильского телевидения. - Я всегда сам собирал средства на съемки своих фильмов, однако в последнее время делать это стало труднее. Надеюсь, что этот фильм ["Великая ирония"] станет последним в моей карьере, поскольку я устал искать финансирование для своих проектов".

Говоря о своем юбилейном, 50-м фильме, "Великая ирония" (Coup de chance), снятом на французском языке, Аллен отметил: "Изначально я планировал снять этот фильм на английском, а главными героями сделать двух американцев, живущих в Париже. Но потом вспомнил, что мне всегда нравились французские фильмы, и подумал: почему бы не сделать свою картину на французском языке? <...> Мне показалось интересным рассказать о тяжелой ситуации, в которой оказалась главная героиня: она заводит роман, ее муж узнает об этом и решает окончательно избавиться от ее любовника. Мне захотелось отразить в фильме мысль о том, в какой мере удача и случай управляют нашей жизнью (буквальный перевод на русский названия фильма: "Счастливый случай" - прим. ТАСС)".

В ответ на вопрос репортера, не беспокоится ли он о своем наследии в связи с обвинением его в домогательствах по отношению к падчерице и с последовавшей за ним "отменой режиссера", Аллен сказал: "Мое наследие меня абсолютно не беспокоит, равно как и то, каким меня запомнят. Надеюсь, что меня не запомнят вовсе. Для Шекспира ведь не имеет значения, как именно мы его помним. Потому и для меня неважно, выбрасывают ли мои фильмы в мусорное ведро или смотрят их и наслаждаются ими".

87-летний Аллен, известный такими лентами, как "Энни Холл" (Annie Hall, 1977), "Матч поинт" (Match Point, 2005), "Полночь в Париже" (Midnight in Paris, 2011), является одним из наиболее влиятельных и титулованных режиссеров в американском кинематографе. За свою карьеру он был удостоен множества наград, включая четыре кинопремии "Оскар".