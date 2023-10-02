На фестивале "Докер" будут вручать приз лучшему критику документального кино

Список номинантов будет объявляться ежегодно за два месяца до старта основного фестиваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Организаторы Международного фестиваля актуального авторского документального кино "Докер" с 2024 года введут новую номинацию - "Лучшему критику документального кино". Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщила директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова.

"Мы решили в следующем году учредить новую номинацию - "Лучшему документальному критику" - и в течение года собирать такие проекты. Это не обязательно должны быть киноведы и кинокритики, мы как раз уходим здесь от этого понимания. <…> Это может быть, например, рубрика в блоге, подкаст", - рассказала Шаталова.

Список номинантов будет объявляться ежегодно за два месяца до старта основного фестиваля. Победитель будет определяться путем широкого онлайн-голосования. Директор фестиваля напомнила, что в следующем году "Докер" будет отмечать 10-летие с момента основания.

10-дневный киномарафон в Петербурге

В период с 2 по 12 октября "Докер" пройдет в Санкт-Петербурге на площадке Открытой киностудии "Лендок". За 10 дней зрители смогут увидеть 16 новых фильмов из девяти стран. Фильмы 2023 года - призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, True/False в США и многие другие.

Шаталова подчеркнула, что фестиваль в Петербурге в 2023 году впервые проходит в течение 10 дней, тогда как в предыдущие годы программа обычно длилась около трех дней. "Можно сказать, что фестиваль "Докер" в Санкт-Петербурге в этом году впервые приобрел такой полноценный фестивальный формат", - добавила она.

Фестиваль откроет премьера венгерской документальной драмы "Святая дилемма" Джулианны Угрин и Мартона Визкелети. Среди основных пунктов программы "Докера" в этом году - греческая лента "Дозор" о военных, охраняющих от пиратов суда вблизи сомалийского побережья; фильм из Центральноафриканской республики "Горькие дни" о судьбе китайского прораба и местного рабочего, которые оказываются втянутыми в водоворот событий во время строительства банка.

В программе короткого метра DokerShorts будут представлены работы авторов из Бангладеш, Китая, Франции и России. Среди отечественных лент на фестивале зрителей ожидают роуд-муви - кукольно-документальное "Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там" Татьяны Соболевой и "В Россию пешком или как закончить фильм" Александры Лусниковой и Никиты Аксенова. Закроется фестиваль 12 октября премьерой детективного триллера Юлии Бобковой "Беглецы".

Параллельно с кинопоказами на фестивале будут организованы дискуссия об особенностях работы звукорежиссеров и композиторов в неигровом кино, а также открытый урок педагогов мастерской документального кино Киношколы "Лендок" Юлии Мироновой и Андрея Каминского.

Девятый "Докер" прошел в Москве в июне, осенью проводятся показы лучших фильмов фестиваля в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ярославле.