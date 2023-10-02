В финал студенческого фестиваля "Точка А" вышли 15 постановок

Имена победителей станут известны на заключительном гала-концерте 8 октября во ВГИКе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий фестиваль-конкурс спектаклей "Точка А" впервые пройдет в Москве со 2 по 8 октября, в финале будут представлены 15 спектаклей. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС ректор Российского института театрального искусства - ГИТИСа Григорий Заславский.

"Отобрали 10 [спектаклей] по общей программе и пять - непрофессиональных театров. Там студенческий театр Московского университета тоже есть", - сказал он.

Смотр объединит студентов российских театральных школ и вузов, обучающихся по специальности "Актерское искусство", а также коллективы студенческих любительских театров нетворческих вузов. Заславский отметил, что в любительских театрах можно почерпнуть идеи для профессионального театра.

Инициатором проекта стал ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев. "Хочется вовлечь как можно больше вузов. Мы ищем таланты, хочется помочь ярким новым звездочкам показать себя более широкой аудитории", - сказал Малышев. По его словам, смотр предполагается проводить каждый год.

И.о. ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерий Филиппов сообщил, что жюри выберет лауреатов в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший актерский ансамбль". Имена победителей станут известны на заключительном гала-концерте 8 октября во ВГИКе. Он рассчитывает, что в будущем некоторые спектакли будут показаны в Луганске.

Ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев уверен, что студентам необходимы фестивали. "Это так здорово, что мы даем возможность ребятам из регионов показать лучшие спектакли. <…> Почему я за студенческие спектакли непрофильных вузов, даже не по нашей специальности? Театр может быть везде", - убежден ректор. Народный артист России, профессор, член жюри смотра Юрий Лаптев отметил важность общения творческой молодежи, добавив, что это позволяет обмениваться опытом, кроме того, фестивали позволяют знакомить зрителей и участников с культурным наследием страны.

Об участниках

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, всего на участие было подано 55 заявок от 40 вузов. Экспертный совет отобрал 15 разножанровых постановок, среди них, в частности, "Кастинг" ГИТИСа, "По параболе" ВГИКа, "О мышах и людях" Екатеринбургского государственного театрального института, "Ворон" Театрального института им. Бориса Щукина, "Сураз" Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Кроме того, в смотре участвуют спектакли вузов Саратова, Петрозаводска, Иркутска и других городов. Постановки можно посмотреть на площадках творческих вузов. Смотр предусматривает образовательную программу для участников.

Организатором фестиваля стал Фонд развития творчества "ФОРТ". Смотр пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Своими основными задачами организаторы называют, в частности, сохранение культурного наследия РФ, развитие отечественных театральных школ, установление творческих связей между театральными коллективами разных регионов, содействие трудоустройству выпускников.