Редкую картину Зинаиды Серебряковой выставили на онлайн-торги за $1 млн

"Портрет молодой крестьянки" художница написала в 1915 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Картину "Портрет молодой крестьянки" русской и французской художницы Зинаиды Серебряковой выставили на юбилейных 500-х торгах аукционного дома ARTInvestment.RU. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукциона.

"Портрет молодой крестьянки" кисти Зинаиды Серебряковой стал топ-лотом юбилейных 500-х торгов аукционного дома ARTInvestment.RU, которые стартовали 2 октября. Картина написана в 1915 году, в период творческого расцвета художницы. Эстимейт работы - $1 млн", - рассказали в пресс-службе.

"Портрет молодой крестьянки" Серебрякова написала в 1915 году. В это время она создала серию картин, посвященных жизни русской деревни и крестьянскому быту, в том числе "Беление холста" и "Крестьяне".

Крестьянские мотивы - магистральная тема творчества Зинаиды Серебряковой. В фамильной усадьбе Нескучное, где художница проводила лето, она вдохновлялась природой и крестьянским бытом.

На аукционе также представлены произведения Василия Поленова, Николая Сапунова, Абрама Архипова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Николая Фешина и других художников. Общая стоимость выставленных на торги лотов составляет 1 млрд рублей.