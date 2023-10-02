Музыканты из Китая и Германии выступят в Москве к 190-летию композитора Брамса

Концерт пройдет в зале "Зарядье" 8 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Китайская пианистка Сюаньи Мао и немецкий дирижер Жюльен Салемкур выступят с Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского (БСО) 8 октября в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

"Концерт приурочен к 190-летию со дня рождения немецкого композитора Иоганнеса Брамса и пройдет в зале "Зарядье" 8 октября, - говорится в сообщении. - С БСО впервые выступит китайская пианистка Сюаньи Мао. <…> За дирижерский пульт оркестра впервые встанет Жюльен Салемкур - выпускник Зальцбургского университета Моцартеум".

В пресс-службе также рассказали, что в программу концерта вошли Концерт № 2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор и Симфония № 4 ми минор.