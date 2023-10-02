На Урале открылся фестиваль "Россия" показом фильма о Тарковском

Директор программ фестиваля Инна Демежко рассказала, что во внеконкурсную программу вошли, в частности, турецкие документальные фильмы и различные иностранные картины из программы фестиваля "Докер"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. XXXIV Открытый фестиваль документального кино "Россия" открылся в Екатеринбурге показом фильма к 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского "Боже, чувствую приближение твое" Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова, передает корреспондент ТАСС. Документальная картина рассказывает о духовной, религиозной сути работы режиссера.

Режиссер Дмитрий Чернецов отметил на церемонии, что чувствовал большую ответственность как при съемках фильма о знаковом человеке, так и ввиду того, что работа стала фильмом-открытием "России".

"Как представитель академической среды кинематографа, я всегда чувствовал большую гордость, рассказывая о великих именах российского кинематографа. <…> В наше время для турецкого кинематографа Тарковский является одной из фундаментальных фигур и очень влияет на то, как формируется турецкий кинематограф", - поделился с журналистами член жюри, режиссер и сценарист из Рагып Таранч из Турции.

Министр культуры РФ Ольга Любимова направила участникам и организаторам фестиваля приветственные слова. "Желаю смотру, носящему гордое имя "Россия", и впредь быть центром культурного притяжения, открывать новые имена, высоко держать профессиональную планку, способствовать развитию российского документального кинематографа", - зачитали на церемонии ее послание.

Более 30 фильмов в программе

Директор программ фестиваля Инна Демежко рассказала в Уральском региональном центре ТАСС, что во внеконкурсную программу "России" вошли, в частности, турецкие документальные фильмы и различные иностранные картины из программы фестиваля "Докер". "В этом году у нас 32 конкурсных фильма, выбранных, между прочим, из 505 картин - это достаточно серьезная выборка. У нас представлено в конкурсной программе кроме Москвы и Санкт-Петербурга: Екатеринбург, Краснодар, Иркутск, Новосибирск, <…> Пенза", - отметила она, уточнив, что помимо российских в конкурсной программе также участвуют фильмы из Таджикистана и Киргизии.

В этом году жюри фестиваля возглавил доктор искусствоведения, автор книг по истории кино Валерий Фомин. Также в состав жюри вошли сценарист игрового и анимационного кино, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов (Москва), режиссер, сценарист, доцент кафедры кинорежиссуры факультета изящных искусств университета Докуз Эйлюль Рагып Таранч (Измир), режиссер, сценарист, продюсер, директор студии неигрового кино "Точка зрения" Иван Твердовский (Москва), победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Алексей Крылов (Екатеринбург) и режиссер, сценарист, директор киностудии "Кино-Сибирь" Евгений Соломин (Новосибирск).

Фестиваль "Россия" проходит с 2 по 7 октября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.