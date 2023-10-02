2 октября, 15:48

Во Владикавказе выступят оркестр Мариинки во главе с Гергиевым и солисты оперы

В Концертном зале прозвучат Фантастическая симфония Гектора Берлиоза и симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев, солисты оперной труппы и Симфонический оркестр Мариинского театра 7 октября выступят во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"На обеих сценах филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания 7 октября под управлением маэстро Гергиева пройдет концерт симфонической музыки и прозвучит опера "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти", - рассказали в пресс-службе.

Днем в Концертном зале прозвучат Фантастическая симфония Гектора Берлиоза и симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова. Вечером того же дня на сцене Театра оперы и балета будет дана опера "Дон Паскуале". В главных партиях выйдут Геворг Григорян (Дон Паскуале), Оксана Шилова (Норина), Денис Закиров (Эрнесто), Виктор Коротич (Малатеста) и Юрий Алексеев (Карлотто). Опера пройдет при участии хора филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания.

Опера-буффа "Дон Паскуале" была впервые представлена 180 лет назад на сцене Театра итальянской комедии в Париже. Она и в наши дни входит в число самых репертуарных на музыкальных сценах мира. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургГергиев, Валерий АбисаловичСеверная Осетия
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