В программу кинофестиваля "Северный характер" вошли 72 работы

Итоги фестиваля подведет международное жюри, председателем которого станет советский, российский и туркменский киноактер, кинорежиссер и сценарист Мурад Алиев

МУРМАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Программа XV Международного кинофестиваля "Северный характер", который ежегодно проходит в Мурманске и является самым северным кинофестивалем России, будет представлена 72 работами в 2023 году. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

"В конкурсной программе киносмотра картины в разных жанрах - документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы. Среди участников немало работ зарубежных кинематографистов из Белоруссии, Армении, Ирана, Франции, Норвегии и других. Итого в конкурсной программе 72 фильма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году тема фестиваля "Притяжение Севера", а в различных номинациях представлено немало работ, которые снимались в Мурманской области. В частности, фильм "Снегирь", сериалы "Баренцево море" и "Заполярный вальс". Больше всего работ представлено в номинации - "Короткий метр" - 31 фильм. Еще часть работ можно будет увидеть вне конкурсной программы.

Итоги фестиваля подведет международное жюри, председателем которого станет советский, российский и туркменский киноактер, кинорежиссер и сценарист Мурад Алиев. Помимо российских участников в жюри будут кинематографисты из Белоруссии, Армении, Норвегии и Швеции.

"Традиционно на кинофестивале ожидаются мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссеров, творческие встречи с режиссерами и актерами, медиафорум, а также презентации телевизионных и кинопроектов. Планируется питчинг документальных проектов с призовым фондом 1 млн рублей", - отметили организаторы фестиваля.

XV Международный кинофестиваль "Северный характер" пройдет с 13 по 19 ноября в Мурманске. Организаторы фестиваля - АНО "Продюсерский центр "Северный характер", ООО "Артмедиасервис". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Мурманской области.