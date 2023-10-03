Театр имени Пушкина представит премьеру молодежного спектакля "Л.Е.С."

Как сообщил художественный руководитель театра Евгений Писарев, это свежий взгляд на классическую пьесу Александра Островского

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Находящийся на ремонте Московский драматический театр имени А.С. Пушкина покажет 3 и 4 октября на сцене своего филиала в Сытинском переулке первую премьеру нового, 74-го сезона, ею станет спектакль Евгении Дмитриевой "Л.Е.С." по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. Это будет совместный проект Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"3 и 4 октября состоится первая премьера нового сезона нашего театра и первая премьера моих студентов-третьекурсников Школы-студии МХАТ", - сказал ТАСС художественный руководитель Театра имени Пушкина и педагог Школы-студии МХАТ Евгений Писарев. "Замечательный педагог и актриса Евгения Дмитриева сделала спектакль по пьесе "Лес". Это довольно свободная фантазия, молодой взгляд на классическую пьесу. Ребята импровизируют, там очень много отсылок к сегодняшнему времени и сегодняшнему юмору. Мне кажется, получился хороший художественный результат", - оценил собеседник агентства.

Он сообщил, что в сентябре спектакль несколько раз сыграли для "своих". "А теперь у нас на два месяца вперед все билеты уже проданы. К сожалению, сам я на премьере присутствовать не смогу, потому что Театр Пушкина находится на гастролях в Ташкенте со спектаклем "Вишневый сад". А тем зрителям, которые увидят "Л.Е.С.", желаю приятного просмотра. Есть люди, которые любят молодежные, студенческие спектакли", - заключил Писарев.

Как ранее объявил Театр им. Пушкина, следующей премьерой станет спектакль "Последний аттракцион" в постановке Андрея Заводюка, его показы запланированы на 13 и 14 октября также на сцене филиала в Сытинском переулке.

Театр им. Пушкина после завершения 73-го сезона ушел на ремонт. В новом сезоне труппа будет выступать на других площадках, в том числе в Театре им. Вахтангова и Театре Российской армии, а также много гастролировать. В октябре состоится первая премьера сезона в филиале театра в Сытинском переулке. Обратно на Тверской бульвар коллектив планирует вернуться в ноябре 2023 года.