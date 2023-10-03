Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок написал книгу о театре

Как сообщили в театре, презентация состоится 3 октября в Арт-кафе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представит новые книги о Вахтанговском театре, в числе которых книга директора театра Кирилла Крока. Презентация состоится 3 октября в помещении Арт-кафе, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В новом, 103-м сезоне Театр Вахтангова продолжил добрую традицию - выпуск совместно с издательством "Театралис" книг, посвященных истории театра и его спектаклям, а также вахтанговцам, которые щедро делятся воспоминаниями и размышлениями, зарисовками событий, очевидцами и участниками которых они были, театральными легендами, услышанными от старших поколений и бережно хранимыми в памяти", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, будет представлен двухтомник "Вахтанговцы: Л. М. Шихматов и В. К. Львова". "Основой книги стали дневники Леонида Моисеевича Шихматова, которые он вел всю свою жизнь. Эти записи фиксируют его актерскую и педагогическую деятельность, содержат воспоминания и впечатления от встреч с интереснейшими людьми начала ХХ века - Константином Станиславским, Евгением Вахтанговым, Федором Шаляпиным и многими другими. Кроме того, в книгу вошли записи репетиций Вахтангова, лекций Станиславского в Третьей студии МХАТ, сделанные Верой Константиновной Львовой, и отрывки из ее педагогического дневника. Книгу дополнили воспоминания учеников Шихматова и Львовой, в числе которых Юлия Борисова, Михаил Ульянов, Владимир Этуш, Александр Ширвиндт, Ролан Быков, Анастасия Вертинская", - рассказали в пресс-службе.

Также гостей презентации познакомят с книгой "Война и мир" Римаса Туминаса. Рождение спектакля" (ответственный редактор Елена Дунаева ), которая представляет собой документальную запись репетиций спектакля "Война и мир" по роману Льва Толстого, поставленного Римасом Туминасом к 100-летию Театра Вахтангова. Третьим новым изданием станет книга Кирилла Крока "Театр надо любить. Причем вопреки" (под редакцией Марины Райкиной).

"Работа шла почти два года, - поделился с ТАСС Кирилл Крок. - Сначала я что-то важное фиксировал для себя на клочках бумаги. Потом у меня появились главы о тех людях, о которых я хотел рассказать в своей книге. И очень рад, что работу по сведению всех моих зарисовок, моих впечатлений взяла на себя Марина Райкина, и мы добавили несколько глав от директора театра, связанных с профессией управления театром, с руководством театра. Мне кажется, что книжка получилась для широкого круга читателей. Очень многие найдут в ней подлинные истории о театре, о наших любимых актерах. А люди, которые занимаются театром профессионально, может быть, найдут для себя ответы в профессии или во всяком случае узнают, как это происходит, как мы это делаем в Вахтанговском театре".

Книги можно будет приобрести в книжных лавках Театра Вахтангова, а также в книжных магазинах Москвы и Петербурга, добавили в пресс-службе Вахтанговского театра.