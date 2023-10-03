Умерла словацкая оперная певица Патриция Янечкова

Ей было 25 лет

БРАТИСЛАВА, 3 октября. /ТАСС/. Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в возрасте 25 лет. Причиной ее ухода из жизни стал рак груди. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

О смерти певицы, согласно ТВ, проинформировала СМИ ее продюсер Яна Швабова. Янечкова, которая также была известна как исполнительница ролей в мюзиклах, скончалась 1 октября. О том, что она борется с онкологическим заболеванием, стало известно в 2022 году, а в 2023 году певица вышла замуж за чешского артиста Властимила Бурду.

Слава певицы к Янечковой пришла в 12 лет, когда в 2010 году она стала победительницей телевизионного музыкального конкурса Talentmania. В 2014 году вокалистка получила гран-при на Международном конкурсе духовной музыки Concorso Internazionale Musica Sacra в Риме.

Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье. Большую часть жизни она провела в Чехии, проживая в городе Острава на северо-востоке республики. Пением она увлеклась в раннем детстве, музыкальное образование получила в Академии музыки имени чешского композитора Леоша Яначека.