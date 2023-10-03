Старшая дочь Кадырова получила звание народной артистки Чечни

C 2021 года Айшат Кадырова занимала должность министра культуры республики. Накануне ее кандидатуру представили на пост зампреда правительства региона. Глава республики поддержал назначение

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров своим указом присвоил звание народной артистки своей старшей дочери и экс-министру культуры республики Айшат Кадыровой.

"Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" отмечена яркая представительница нашей эстрады Элина Муртазова, а званием "Заслуженный работник культуры ЧР" - Марет Байсаровой", - написал он в Telegram-канале.

Кадырова с 2021 года занимала должность министра культуры Чечни. Накануне ее кандидатуру представили на пост заместителя председателя правительства региона. Глава региона поддержал назначение.