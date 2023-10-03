МХАТ Горького представит премьеры по Чехову и Горькому в новом сезоне

По словам главного режиссера театра Галины Полищук, первой премьерой сезона станет спектакль "Три сестры"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МХАТ Горького в новом сезоне представит премьеры постановок по Антону Чехову и Максиму Горькому. Об этом сообщила на пресс-конференции в Москве главный режиссер театра Галина Полищук.

"То, что мы сейчас делаем, наверное, - это сохранение традиций и некая реинкарнация", - описала Полищук творческие планы театра.

По ее словам, первой премьерой сезона станет спектакль "Три сестры" по Антону Чехову - возобновление спектакля Владимира Немировича-Данченко. Восстанавливает спектакль режиссер Сергей Десницкий. В постановке заняты, в частности, Наталия Медведева и Агния Кузнецова. "На дне" по Максиму Горькому репетируют Екатерина и Александр Стриженовы - приглашенные артисты театра, добавила Полищук.

"Мы открываемся 23 ноября, бог даст, премьерой "Три сестры", - сказал генеральный директор театра Владимир Кехман. Говоря о других постановках, он сообщил, что обсуждается создание спектаклей "Синяя птица" и "Евгений Онегин", а также "детской истории" к Новому году. Кроме того, может появиться продолжение "Женщин Есенина". "Сейчас мы пишем пьесу", - сказал гендиректор.

Очень важным он назвал гастрольный проект в честь 125-летия Художественного театра. "Вместе с фондом "Защитники Отечества" мы гастролируем по всей стране. Это, как оказалось, на сегодняшний день - самая важная повестка", - сказал Кехман. По его словам, теперь у театра трехлетний план гастролей по всей стране.

Весной театр снова закроется на ремонтные работы. "В конце марта - начале апреля опять закроемся для того, чтобы доделать финальный этап именно сценического комплекса. <…> Очень надеюсь, что именно в апреле, когда мы еще раз закроемся, мы закончим. Следующий этап - уже в конце октября, и с ноября уже будем работать, не останавливаясь", - рассказал гендиректор.