Авторы из США и Европы подали заявки на кинофестиваль "Линия фронта" в Ростове-на-Дону

На конкурсный отбор поступило свыше 135 работ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Более 135 работ поступило на конкурсный отбор Международного фестиваля документального кино и медиапроектов "Линия фронта", который состоится в ноябре в Ростове-на-Дону, киноленты сняты в том числе авторами из США, Германии и Сербии. Об этом сообщил журналистам кинорежиссер, член оргкомитета фестиваля Руслан Кечеджиян.

"136 заявок поступило, в том числе это 82 полнометражных фильма. В числе авторов киноработ - известные и заслуженные режиссеры. Прием заявок пока не завершен, поэтому мы уверены, что их число будет больше, это пока промежуточные цифры. Из всех заявок отберут до 50 фильмов, которые сформируют конкурсную программу", - сказал Кечеджиян. По его словам, работы уже прислали авторы из США, Германии, Сербии, Черногории, Белоруссии, Узбекистана и регионов России, в том числе Подмосковья.

Как сообщил исполнительный директор фестиваля Михаил Ивантей, прием заявок продлится до 31 октября. Жюри определит 30 лучших работ в пяти номинациях: "Полнометражный документальный фильм", "Короткометражный документальный фильм", "Репортаж (сюжет) об СВО", "Телевизионная программа" и "Интернет-проект". "По каждой номинации мы определим победителей и призеров, победителям вручат статуэтку, выполненную в виде фигуры российского кинематографиста Александра Ханжонкова. Автор самой лучшей работы получит Гран-при фестиваля "Линия фронта", остальные конкурсанты получат дипломы лауреатов", - сказал Ивантей.

По его словам, в работе фестиваля примут участие известные режиссеры, операторы, сценаристы и военкоры. Помимо кинопоказов, запланированы мастер-классы, авторские встречи и встречи-дискуссии.

Международный фестиваль документального кино и медиапроектов "Линия фронта", который пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря текущего года, создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России с целью развития отечественной кинодокументалистики, выявления и поддержки талантливых режиссеров, операторов, сценаристов документального кино, создателей телевизионных передач и медиаконтента. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.