Матвиенко попросила Силуанова выделить деньги на реконструкцию театра во Владимире

Здание театра сгорело в 2020 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к министру финансов Антону Силуанову с просьбой посодействовать в решении вопроса о выделении денег на реконструкцию здания Владимирского академического театра драмы, пострадавшего в результате пожара в 2020 году.

"В центре Владимира стоит сгоревшее здание театра. Это просто недопустимо. Антон Германович, пожалуйста, давайте посмотрим, ладно? Надо завершить [реконструкцию]", - сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета, обращаясь к министру финансов. Вопрос финансирования реконструкции театра поднял в ходе мероприятия губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Это единственный театр во Владимирской области. Мы не можем позволить, чтобы погорельцем была наша культура", - продолжила Матвиенко. Она добавила, что регион сможет часть средств выделить из своего бюджета при его дефицитности, "театр нельзя оставлять сгоревшим".

Как сообщил на слушаниях Авдеев, реконструкция театра оценивается в сумму более 1 млрд рублей. "Сразу же после пожара началась разработка проекта реконструкции и реставрации. <…> Проект был сделан в 2021 году, но, к сожалению, средства ни в [федеральном] бюджете 2022 года, ни 2023 года заложены не были. За это время, к сожалению, сам проект подорожал с 800 млн до 1 млрд 50 млн рублей, на 30%", - сказал он.

По словам Авдеева, несмотря на дефицит бюджета региона, власти области заложили средства на реставрацию за счет увеличения долговой нагрузки. "Мы заложили средства за счет долговой нагрузки резервного фонда, начали финансирование для того, чтобы успеть отреставрировать здание к президентским выборам. <…> Прошу поддержать включение [в проект федерального бюджета] предложения о выделении средств на реставрацию Владимирского академического театра драмы", - добавил губернатор.

В здании театра 29 июня 2020 года произошел пожар площадью 500 кв. м. В результате возгорания повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Здание театра было построено в 1971 году.