3 октября, 12:21

В Кисловодске установят первую в стране музыкальную скульптуру Рахманинова

Монумент будет выполнен из бронзы

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Первую в России музыкальную скульптуру Сергея Рахманинова установят в детской музыкальной школе в Кисловодске. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске в рамках государственной программы РФ "Развитие СКФО" проводится реконструкция детской музыкальной школы №1 имени композитора Сергея Рахманинова. Стоимость работ составит 371 млн рублей. Проектом реконструкции предусмотрено изготовление скульптурной композиции Сергея Рахманинова. Памятник будет изображать музыканта, сидящего за роялем, также будут звучать его произведения", - сказал Моисеев.

По его словам, это будет первая в России скульптура Рахманинова в таком исполнении, с музыкальным сопровождением.

"Памятник будет выполнен из бронзы, покрытой патиной коричнево-красных цветов. Это станет настоящим украшением нашего главного уличного проспекта. Он будет по-настоящему поражать своей живостью, возвращать память о великом композиторе и станет символом единения искусства и истории. Ведь Кисловодск - это не только курорт, но и культурный центр, привлекающий любителей искусства со всего мира", - рассказал глава Кисловодска. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСтавропольский крайРахманинов, Сергей Васильевич
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