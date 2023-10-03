Музей-усадьба Семенова-Тян-Шанского приобрела 2,5 тыс. предметов из собрания внука ученого

В их числе письма, открытки, деловые бумаги, фотографии и негативы на стекле и пленке, две раритетные фотокамеры и набор сменных фотографических стекол

ТАСС, 3 октября. Сотрудники музея-усадьбы Петра Семенова-Тян-Шанского на родине ученого в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области выкупили в частном антикварном магазине принадлежавшие внуку ученого 2,5 тыс. предметов, датированных периодом второй половины XIX века - конца 1930-х годов. Средства на покупку выделены правительством Липецкой области, сообщила ТАСС директор музея Галина Нестерова.

"У нас появилось 2,5 тыс. новых экспонатов. <...> В фондах нашего музея, в госкаталоге зарегистрировано чуть более 5 тыс. экспонатов, так что для нас это значимое [пополнение]. Средства выделены правительством Липецкой области", - сказала она.

По данным музея, его фонды пополнили экспонаты, принадлежавшие внуку Петра Семенова-Тян-Шанского - советскому ученому-натуралисту, доктору биологических наук Олегу Семенову-Тян-Шанскому, они датированы периодом со II половины XIX до конца 1930-х годов. В их числе письма, открытки, деловые бумаги, связанные с пятью поколениями семьи ученого на протяжении 150 лет, фотографии и негативы на стекле и пленке, снимки населенных пунктов, в настоящее время входящих в состав Липецкой области, две раритетные фотокамеры и набор сменных фотографических стекол. Также приобретены фляжка для пороха и другие охотничьи принадлежности, граммофонные пластинки, живописные и графические работы членов семьи Семеновых-Тян-Шанских, собрание книг из библиотеки внука ученого, многие с автографами и пометками владельца, дарственными надписями авторов, выпуск "Краткое руководство для собирания жуков", изданный Петром Семеновым-Тян-Шанским и другие редкие прижизненные издания его трудов.

Усадьба в деревне Рязанка является памятником истории и культуры регионального значения, ее экспозиция посвящена жизни ученого, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского. Он родился в усадьбе в Рязанке, позже приобрел имение в селе Гремячка Рязанской области, где в течение 40 лет каждое лето отдыхал с семьей. На площади 14 га в музее-усадьбе в Рязанке имеется усадебный дом, реликтовый парк с более 100 видами растений, старый яблоневый сад, 10 построек разной степени сохранности, в числе которых каретный и фруктовый сараи, баня, летняя кухня и другие.

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский географ, ботаник, государственный и общественный деятель, уроженец деревни Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Был вице-председателем Императорского Русского географического общества и президентом Русского энтомологического общества, собрал, систематизировал, описал и передал в дар Петербургскому Зоологическому музею энтомологическую коллекцию из 700 тыс. экземпляров, организовал первую перепись населения России в 1897 году. В честь ученого названы около 100 новых форм растений и животных, несколько географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене.