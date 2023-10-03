Прием заявок начался на участие в ХХII международном фестивале "Дух огня"

Фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 12 марта

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прием заявок начался на участие в ХХII международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 12 марта, сообщили журналистам в пресс-службе кинофестиваля.

"Кинодраматург, сценарист Мария Зверева предложила с 3 октября начать прием заявок. <…> Президент фестиваля Эмир Кустурица в своем видеообращении к участникам заседания подтвердил свое намерение приехать на фестиваль в Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общей темой фестиваля предложено сделать особый язык национальной кинематографии. Круглый стол на эту тему проведет Кустурица.

По данным департамента внутренней политики Югры, на заседании оргкомитета было принято решение о подготовке коммуникационной карты и деловой программы предстоящего события.

По информации департамента внутренней политики Югры, с 2002 года фестиваль проходит при неизменной поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа. С 2007 года генеральным партнером "Духа огня" является "Газпром нефть". Помимо поддержки кинофестиваля, компания ежегодно вручает специальную награду за лучший российский фильм в номинации "За сохранение культурных традиций". Коммуникационным партнером фестиваля выступает фонд "Росконгресс".