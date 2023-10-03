В Ленобласти историческую усадьбу Демидовых начнут восстанавливать с 2024 года

Затраты на реставрацию составят около 190 млн рублей, не считая расходов на инженерное обеспечение вне границ здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Восстановление исторической усадьбы представителя семьи горнозаводчиков Демидовых в Тайцах в Ленинградской области начнется с 2024 года. Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, к началу реставрации позволяет приступить положительное заключение Главгосэкспертизы на проект.

"Получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проект реставрации усадебного дома Демидовых в Тайцах. Это была крайне сложная и длительная работа на стыке строительных нормативов и законодательства об охране памятников. Мне сложно вспомнить какой-то иной проект, так долго получавший необходимые согласования и разрешения. Планируем направить заявку в бюджет Ленинградской области и приступить к реставрации в 2024 году", - сообщил Цой.

Он уточнил, что затраты на реставрацию составят около 190 млн рублей, не считая расходов на инженерное обеспечение вне границ здания.

В ходе реставрации будут частично заменены конструкции здания, произведены вычинка кирпичной кладки, отделка фасадов, реставрация оконных и дверных проемов, внутренних и внешних элементов декора и центрального крыльца. Специалисты восстановят утраченные фрагменты декоративных элементов усадьбы, на исторические места вернутся каменные львы. Проектом реставрации также предусмотрена замена инженерных сетей.

Реставрация усадьбы XVIII века, признанной объектом культурного наследия федерального значения и относящейся к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников", намечалась с 2016 года, но сроки реализации проекта сдвинулись. Планируются поэтапные работы по сохранению объекта культурного наследия, в котором в дальнейшем может разместиться выставочный комплекс с представительскими функциями.

Усадьба в Тайцах связана с историей многих известных фамилий XVIII века - историки называют в числе ее владельцев царевну Наталью Алексеевну, сестру Петра I, и Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. Архитектурный ансамбль в стиле ампир по проекту Ивана Старова был создан для представителя семьи горнозаводчиков Демидовых - Александра, на сестре которого был женат архитектор. Кроме дворца, архитектор создал в поместье Демидова парк площадью 220 га с уникальной водной системой из прудов, озер и каналов и многочисленными парковыми сооружениями. С конца XIX века усадьба использовалась как санаторий для лечения легочных больных, этот санаторий существовал и в советское время. Усадьба серьезно пострадала в годы Великой Отечественной войны.