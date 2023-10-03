В Рязани на выставке покажут период истории Мариинской школы кружевниц

Речь идет о периоде первого в России профессионального женского учебного заведения для подготовки мастеров-преподавателей кружевоплетения с 1917 до 1933 годов

ТАСС, 3 октября. Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля приурочил к 140-летнему юбилею со дня основания Мариинской практической школы кружевниц выставку, посвященную неизвестным страницам истории школы. Об этом сообщила во вторник ТАСС заведующая сектором учета этнографии, тканей и костюмов музея Анна Дульнева.

"Это та самая Мариинская практическая школа кружевниц, которая была открыта в 1883 году в Санкт-Петербурге. Ее основала Софья Александровна Давыдова. Наша выставка посвящена неизвестному рязанскому периоду в истории этой знаменитой школы. В 2023 году исполняется 140 лет со дня основания Мариинской школы, и музей-заповедник подготовил к этой дате выставку. След Мариинской школы, ее богатейшие коллекции затерялись в 1917 году в Рязанской губернии, куда под предлогом эвакуации из Петрограда учреждение перевезла никому неизвестная М. С. Орлова, принявшая обязанности заведующей после смерти Давыдовой в 1915 году", - рассказала Дульнева.

Выставка "Мариинская школа кружевниц. Рязанский период" откроется во Дворце Олега 24 октября, она посвящена малоизвестному рязанскому периоду первого в России профессионального женского учебного заведения для подготовки мастеров-преподавателей кружевоплетения с 1917 до 1933 годов. Музейная коллекция этнографических тканей дополняется письменными источниками и фотодокументами РИАМЗ.

"Мариинская школа открылась в Рязани в 1918 году, сменила четыре адреса. Получила название Рязанская инструкторская школа кружевниц или школа инструкторов по кружевному, вышивальному и ткацкому производствам. В ходе многочисленных сложных реорганизаций первого советского 15-летия она постепенно утрачивала дух старой школы, часть своей богатой коллекции и, наконец, свой художественный профиль. В 1933 году она была преобразована в Школу фабрично-заводского ученичества", - поделилась Дульнева.

По ее словам, музейная коллекция служит источником вдохновения, материалом для исследования и продолжения народной традиции в современном искусстве. "Ряд предметов на выставке - из личного собрания Софьи Александровны Давыдовой. Например, уникальные полотенца с архаичным орнаментом. Этот орнамент был использован в работе швейной артели имени Клары Цеткин в 1947 году", - добавили Дульнева.