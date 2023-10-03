В Париже открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой

По словам руководителя Российского духовно-культурного православного центра в Париже Леонида Кадышева, балерина играет объединяющую роль для культур России и Франции

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Фотовыставка Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, посвященная русской балерине Майе Плисецкой, открылась в Российском духовно-культурном православном центре в Париже (РДКПЦ). Экспозиция под названием "Майя Плисецкая. Арена жизни" знакомит посетителей с эпизодами из жизни артистки.

"Выставка построена не по хронологическому принципу. Это отдельные главы из жизни Майи Плисецкой. Она начинается с фотографии, где балерина в очень зрелом возрасте открывает нам страницы своей биографии, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель отдела международной деятельности Бахрушинского музея Диля Руденко. - Нам удалось привезти в Париж поистине уникальные работы, как, например, фотографию последнего выхода Плисецкой на сцену в роли Кармен". Последний раз Плисецкая исполнила "Кармен" в 1990 году, балерине тогда было 65 лет.

Руденко добавила, что артистка "всегда была большим другом музея". "Плисецкая передала нам большое количество своих сценических костюмов, в том числе знаменитые платья, созданные известным французским модельером Пьером Карденом", - отметила она.

Автор фотографий Михаил Логвинов, работавший с Плисецкой на протяжении 20 лет, отметил, что парижский вернисаж является для него особенным событием. "Это очень символично: моя первая фотовыставка, посвященная Майе Михайловне, состоялась в 1994 году как раз в Бахрушинском музее", - подчеркнул Логвинов.

Он обратил внимание на случай, изображенный на фотографии 2005 года, где Плисецкая запечатлена с испанским танцором фламенко Хоакином Кортесом. Во время вечера в Государственном Кремлевском дворце по случаю ее 80-летия балерина вышла на сцену и присоединилась к Кортесу. "Это был гениальный экспромт, - рассказал Логвинов. - Плисецкая была очень эмоциональна, с ней никогда не было скучно".

По словам руководителя РДКПЦ Леонида Кадышева, Плисецкая играет объединяющую роль для культур России и Франции. "Майя Плисецкая олицетворяет собой массу связей между российской и французской культурами, - отметил он в беседе с ТАСС. - Ряд фотографий здесь это отчетливо демонстрируют". Как говорила сама Плисецкая, ее первый крупный международный успех за рубежом был именно во Франции, где она впервые выступила в 1961 году. В 1962 году она стала лауреатом парижской премии имени Анны Павловой. Балерина была кавалером ордена Почетного легиона и ордена Искусств и литературы, а также почетным доктором Сорбонны.

Центр на Бранли

Российский православный духовно-культурный центр, где проходит выставка, отмечает семилетие своей работы в Париже. Открытый в октябре 2016 года, он служит с тех пор главной площадкой во французской столице для проведения выставок и конференций, связанных с Россией.

На территории центра расположен собор Святой Троицы, ставший главным приходом Русской православной церкви во Франции.