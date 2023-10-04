В Москве с 12 по 15 октября пройдет кинофестиваль "НСТ Хоррор Фест"

Фильмом открытия и одним из участников конкурсной программы станет психологический триллер "Кошки-мышки" Сюзанны Фогель

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Третий международный кинофестиваль фильмов ужасов "НСТ Хоррор Фест" откроется в Москве 12 октября показом триллера Сюзанны Фогель "Кошки-мышки". Фестиваль продлится в столице до 15 октября, затем он пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС организаторы.

"Фестиваль пройдет c 12 по 15 октября в Москве в кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой" и с 20 по 22 октября в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Художественный", - сказали в дирекции кинофестиваля. - Фильмом открытия и одним из участников конкурсной программы станет психологический триллер "Кошки-мышки" Сюзанны Фогель".

Главные роли в картине исполнили Эмилия Джонс ("CODA: Ребенок глухих родителей") и Николас Браун ("Наследники"). Также в фильме сыграла Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Оставленный багаж"). Фильм был впервые показан на кинофестивале "Сандэнс", 26 ноября кинопрокатная компания "Вольга" выпустит фильм в российский прокат.

"Безусловная удача этого года - наш фильм открытия, триллер "Кошки-мышки" прямиком с фестиваля "Сандэнс". Это безупречный образец современного триллера - напряженный и остроумный, вспыльчивый и глубокий, - привели организаторы слова программного директора фестиваля, кинокритика Егора Москвитина. - Это не только развлекательное кино, но и глубокое социальное исследование абьюзивных отношений, сохраняющегося неравенства между женщиной и мужчиной и эпидемии инфантильности, которая причиняет боль и нам самим, и всем вокруг нас. Просто невероятная история, которую стоит увидеть всем двадцатилетним и тридцатилетним".

На закрытии кинофестиваля зрителям покажут еще одну картину из конкурсной программы - фильм "Другие: Проклятие кукушки" режиссера Мары Тарганоны. Хоррор-триллер участвовал в международном фестивале фантастических фильмов в Невшателе (NIFFF). Также в программу фестиваля этого года включены фильмы "Костяной домик" Матиаса Хене, "Слежка" Владимира Янковского, "Пусть все горит" Дэвида Гебреро Лобелоса, "Блейз" Дэль Кэтрин Бартон, "Крик. Ночь перед Рождеством" Тайлера Макинтайра и "Пандемониум" Кваркса.

Впервые кинофестиваль "НСТ Хоррор Фест" прошел в декабре 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Мероприятие проводится под эгидой киноканала "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) и медиахолдинга "Цифровое телевидение" при поддержке программы "Индустрия кино" на телеканале "Россия-24" и Радио Energy.