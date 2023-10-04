Новый сериал Бориса Акопова "На автомате" выйдет на "Кинопоиске" в 2024 году

Производством проекта занимаются компания "Марс Медиа" и продюсерский центр "Яндекса" "Плюс студия"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" в 2024 году покажет премьеру нового сериала режиссера Бориса Акопова "На автомате". Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Режиссер Борис Акопов снимет сериал "На автомате" для "Кинопоиска". Премьера состоится в 2024 году", - говорится в сообщении.

История в жанре криминальной комедии развернется в небольшом провинциальном городе. По сценарию братья Рома и Женя случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже.

Производством проекта занимаются компания "Марс Медиа" и продюсерский центр "Яндекса" "Плюс студия". "В своем творчестве я привык двигаться интуитивно. Среди множества сценариев, которые я прочитал, мне показалось, что в этом жанре - криминальной комедии, абсолютно новом для меня, мне было бы интересно поработать и попробовать себя. Ранее я не снимал сериалы, поэтому для меня "На автомате" - самый настоящий эксперимент", - привели слова Акопова в пресс-службе.

В сериале снимались Вячеслав Копейкин (Рома), Денис Косиков (Женя), Маргарита Галич (Милена), Агния Дитковските (Лёля), Николай Шрайбер (Басов), Александра Урсуляк (Светлана) и другие.