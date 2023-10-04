В горах Ингушетии обнаружили древнюю кузницу

Ее включат в перечень выявленных объектов культурного наследия республики, сообщил и.о. директора заповедника Ахмедхан Сампиев

МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Древнюю кузницу, которая являлась частью башенного комплекса Цизды, обнаружили в горах Ингушетии сотрудники Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Об этом ТАСС рассказал и.о. директора заповедника Ахмедхан Сампиев.

"При обходе территории заповедника нами была впервые обнаружена кузница, как я знаю, она первая, найденная в горах, и будет первой, включенной в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии. Сама кузница полуразрушена, мы сделали необходимые замеры для проведения историко-культурной экспертизы, и наша находка пополнит перечень выявленных объектов культурного наследия республики. На входе в кузницу сверху арки обнаружен петроглиф в виде якоря", - сказал Сампиев.

По его словам, кузница расположена в труднодоступном месте, куда тяжело добираться, часть пути нужно пройти пешком.

"Для нас это значимая находка, ведь она показывает, что ингуши славились не только своим умением возводить каменные башни и замки, но также владели кузнечным мастерством. Археологи уверяют, что кузнечные мастерские были раньше во многих башенных комплексах и располагались в жилых помещениях. То есть из-за малоземелья строилась не отдельная мастерская, отводилась под кузницу часть жилой башни", - добавил собеседник агентства.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии.