Выставка к 90-летию со дня рождения Гагарина пройдет в Музее космонавтики

Экспозиция будет сопровождаться изображениями в стиле соцреализма

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Выставка, основанная на художественных произведениях современников Юрия Гагарина, пройдет в Музее космонавтики в Москве в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта, сообщил заместитель директора музея по научной работе Вячеслав Климентов.

"Юбилей Гагарина - это очень важное событие вообще и в истории космонавтики, и для нашего музея, и для всех музеев. В России существует ассоциация музеев космонавтики <...>, везде сбалансированная подготовка к этому событию. Мы захотели показать Гагарина очень необычно, через художественные произведения эпохи того времени, когда он воспитывался, когда он вместе с советским народом поднимался и потом стал воплощением всего лучшего, что дал нам Советский Союз. Поведут по этому непосредственно тексты, которые написал сам Юрий Алексеевич в своей книге "Дорога в космос", и это будет как бы такое сопроводительное направление", - сказал Климентов журналистам.

По его словам, экспозиция будет сопровождаться изображениями в стиле соцреализма. "Это будет очень смелый показ, потому что это художественная выставка - и в то же время это гагаринская выставка. И все-таки она в Музее космонавтики", - добавил Климентов.

Гагарин - советский космонавт, первый человек, совершивший полет в космическое пространство. Родился в 1934 году в Смоленской области. В 1957 году с отличием окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков им. К. Е. Ворошилова, получив квалификацию летчика-истребителя. В 1960 году приказом главнокомандующего ВВС СССР Константина Вершинина Юрия Гагарина зачислили слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов. В том же году в составе группы из шести летчиков приступил к подготовке к первому пилотируемому полету на космическом корабле "Восток". 12 апреля 1961 года корабль "Восток" с Гагариным на борту вышел в космос и сделал оборот вокруг Земли.