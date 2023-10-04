Фестиваль "Хор без границ" откроется 14 октября в Москве

Всего в смотр войдут четыре концерта

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор ("Хор Минина") 14 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского откроет второй фестиваль "Хор без границ". Всего в смотр войдут четыре концерта, они пройдут в том числе в Большом зале Московской консерватории (БЗК), в Зале Зарядье и в Московском международном Доме музыки (ММДМ), сообщила пресс-служба коллектива.

"Исполнением Мессы си минор Иоганна Себастьяна Баха в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московский государственный академический камерный хор открывает второй фестиваль "Хор без границ" к 95-летию Владимира Минина. Вечер пройдет 14 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

В фестивале также примут участие Российский национальный оркестр, Детский хор "Весна" имени А.С. Пономарева, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Государственный Кремлевский оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии и Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова.

Как уточнили в пресс-службе, концерт в БЗК состоится 28 ноября, в Зале Зарядье - 11 декабря, а в Светлановском зале ММДМ - 24 января 2024 года. Главной его темой назвали "духовную музыку в широком смысле слова". Публика услышит сочинения И. С. Баха, Э. Артемьева, С. Танеева, К. Орфа и А. Шнитке. Смотр пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Московский государственный академический камерный хор был создан в 1972 году ректором Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, дирижером Мининым. В разные периоды маэстро работал с Государственным академическим хором СССР (ныне - Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова), Ансамблем песни и пляски Северной группы войск Советской армии в Польше, Государственной академической хоровой капеллой "Дойна" Молдавской государственной филармонии, занимался преподавательской деятельностью. В сентябре 1971 года Минин пригласил в Камерный хор студентов и педагогов Института имени Гнесиных, первый концерт коллектива состоялся в апреле 1972 года.