Артисты Федосеев и Варлей вошли в жюри конкурсов о подвиге блокадного Ленинграда

Жюри будет оценивать работы участников во всероссийском конкурсе "Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!" и Всероссийском конкурсе народных сценариев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Известные российские артисты Владимир Федосеев, Светлана Крючкова, Михаил Ножкин, Евгений Князев и Наталья Варлей вошли в состав конкурсов "Бессмертного полка России" (БПР) о подвиге блокадного Ленинграда, сообщила пресс-служба движения.

"В составе жюри конкурсов такие представители культурной элиты страны как народный артист СССР Владимир Федосеев, народные артисты России Светлана Крючкова, Михаил Ножкин и Евгений Князев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан, заслуженные артисты России Борис Галкин, Наталья Варлей, Ольга Кабо, Дмитрий Дюжев, Вячеслав Манучаров, Зара, лауреат Государственной премии РФ, актер театра и кино Игорь Петренко и многие другие деятели искусств", - говорится в сообщении.

Свое участие в составе экспертной комиссии конкурсов также подтвердили сопредседатели центрального штаба БПР генерал-полковник в отставке Сергей Макаров и депутат Госдумы Елена Цунаева, заместитель президента Фонда памяти полководцев Победы, внук маршала Леонида Говорова, полковник запаса Алексей Говоров, директор Музея Победы Александр Школьник, заведующий музеем-заповедником "Прорыв блокады Ленинграда" Денис Пылев, научный руководитель Института региональных исторических исследований в НИУ ВШЭ Константин Могилевский и руководитель творческой мастерской "Невский Баталист", автор исторических трехмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко.

"Сегодня очень важно говорить об этом событии, которое потрясло весь мир и нашу страну. История ленинградской блокады - это история победы над смертью, победы человеческого духа", - отметил заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров, слова которого приводятся в сообщении.

Жюри будет оценивать работы участников во всероссийском конкурсе "Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!" и Всероссийском конкурсе народных сценариев, которые проводятся "Бессмертным полком России" при поддержке Фонда президентских грантов и посвящены 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

О конкурсах

Конкурс "Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!" проводится для детей и молодых людей в возрасте 10 - 18 лет в память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда, а также о тех, кто помогал фронту в тылу, работая на предприятиях, эвакуированных из окруженного города. Заявки принимаются до 8 ноября.

"Конкурс позволит его участникам поделиться историями героев своих семей, чья военная судьба связана с Ленинградом, а также своим творчеством, посвященным блокадному городу - снять видеоролики, нарисовать открытки и плакаты, прислать эссе и стихи о героях. Их внуки и правнуки сегодня живут по всей России", - отметили организаторы.

Те, кому уже исполнилось 18 лет, могут принять участие во Всероссийском конкурсе народных сценариев, заявки на этот конкурс можно подать до 20 октября. "Авторский школьный урок о блокаде Ленинграда или пьесу о героизме жителей и защитников города, которую поставит известный театральный режиссер, сможет увидеть вся страна", - пояснили в БПР.

Награждение победителей пройдет в январе 2024 года в Санкт-Петербурге.