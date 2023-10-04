В Петербурге здания одного из первых заводов по выпуску дизелей признали памятниками

В 1899 году на заводе "Русский дизель" появился первый в мире дизельный двигатель, работавший на сырой нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. В Петербурге старинные здания завода, основанного товариществом Нобелей, где начали производить первые дизельные двигатели на сырой нефти, признаны памятниками промышленной архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Постройки механического завода "Людвиг Нобель" (после 1918 г. - машиностроительный завод "Русский дизель")" включены в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. В состав объекта вошли: "Чугунолитейный цех" (Большой Сампсониевский пр., 30, к. 2, лит. Б) и "Экспериментальный цех машиностроительного завода "Русский дизель" (Большой Сампсониевский пр., 30, к. 1, лит. А)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В середине XIX века шведский подданный Эммануил Нобель создал в Санкт-Петербурге около Сампсониевского моста "Механический колесный завод", основал фирму "Э. Нобель и сыновья". На его предприятии наладили выпуск продукции военного назначения, а также станков, гидравлических прессов, отопительных котлов, водопроводных труб. С 1890-х годов предприятие, управление которым перешло старшему сыну его основателя - Эммануилу Нобелю, приобрело специализацию двигателестроения.

Товарищество Нобелей приобрело патент на монопольное изготовление и распространение дизельных двигателей в России, к массовому производству этой продукции предприятие приступило с 1898 года. В 1899 году здесь появился первый в мире дизельный двигатель, работавший на сырой нефти. За границей он получил известность как "русский дизель".

Чугунолитейный цех завода был возведен в 1912-1913 годах. Как отметили в КГИОП, фасады здания оформлены в лаконичных формах позднего "кирпичного" стиля, типичного для заводских зданий Санкт-Петербурга XIX века. Экспериментальный цех построен в 1930-х годах и представляет собой образец фабричной архитектуры периода конструктивизма.