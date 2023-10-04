Путину понравилась идея открыть в прикаспийских странах центры дружественных литератур

По мнению президента, "очень важно не растерять все то, что было в предыдущие десятилетия, развивать контакты со всеми этими странами"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает правильным открыть центры дружественных литератур в прикаспийских странах.

На встрече главы государства с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" учитель литературы из Астраханской области Андрей Журбин предложил открыть в Астрахани, городах Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана центры дружественных литератур, которые бы "занимались возведением культурных мостов через Каспий, экспортировать русскую культуру в дружественные страны". По мнению педагога, в РФ много изучается европейская литература, но мало внимания уделяется литературе азиатских стран.

"Очень положительно", - оценил Путин идею Журбина. "Таким узким специалистам, как вы, в голову приходят такие хорошие идеи, мне не приходило, к сожалению, хотя мы регулярно с коллегами собираемся в рамках прикаспийских саммитов по самым разным направлениям, Каспий - наш общий дом с прикаспийскими государствами, все они для нас важны", - отметил президент. "Нас объединяет не только Каспийское море, но и общая культура, общее соседство многовековое, с некоторыми государствами - даже общее сосуществование в рамках единого государства, в рамках Советского Союза и еще Российской империи", - констатировал Путин.

На его взгляд, "очень важно не растерять все то, что было в предыдущие десятилетия, развивать контакты со всеми этими странами". "И они в этом заинтересованы, многие мои коллеги ведь не случайно выступают с инициативами открытия наших российских школ в их странах, направления преподавателей русского языка и литературы для работы в этих странах", - подчеркнул российский лидер. По его мнению, и России "очень важно не потерять связь с этими странами, этими народами, этими культурами и литературами".

Путин заверил, что даст поручение МИД, правительству, администрации главы государства продумать это предложение. "Хорошая идея, она конкретная, очень понятная и настолько гуманитарная, что не представляю, кто бы мог быть против", - резюмировал президент.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что по поручению президента 16-18 ноября пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум - "Форум объединенных культур", на который приглашены страны ШОС, БРИКС и СНГ. "То, что коллега сейчас сказал, ложится очень органично в эту повестку и может быть тоже обсуждено", - отметила она.