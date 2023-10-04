В Казани завершился VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

В преддверии фестиваля также прошло несколько мастер-классов для артистов

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Завершающий концерт VI Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Казани. Мероприятие прошло собрало более 700 зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева.

"Мы начали в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре был большой концерт, открытие фестиваля прошло при полном зале. Затем мы поехали в Архангельск, это было мое первое выступление в этом городе. Потом был Петрозаводск и Мурманск, я там до этого тоже ни разу не был. Благодаря фестивалю я доехал до этих городов. Затем Самара, а завершаем этот фестиваль, посвященный 150-летию Федора Ивановича Шаляпина, на его родине, что может быть лучше?", - рассказал журналистам Абдразаков перед концертом.

Он отметил, что в преддверии фестиваля также прошло несколько мастер-классов для артистов. "У нас проходят прямые трансляции мастер-классов в интернете, их может посмотреть любой желающий. Буквально позавчера мне написала моя коллега из Америки, которая в 2025 году станет директором Брюссельской оперы. Она уже попросила меня: "Если есть хорошие молодые [артисты], пожалуйста, пришли мне записи". Ну не здорово ли? Когда есть возможность продвинуть и помочь молодым ребятам выступить не только в России, но и за рубежом, то это большое счастье. Потому что я знаю, что я отвечаю за этих ребят, и что они не подведут", - поделился Абдразаков.

В программе вечера прозвучали арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Помимо звезды мировой оперы - российского баса, дважды лауреата премии Grammy Ильдара Абдразакова, в концерте приняли участие солист Музыкального театра "Геликон-опера" Алексей Тихомиров, солисты Мариинского театра - Станислав Трофимов и Кирилл Белов и молодые оперные певцы из программы Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова. А также Государственный Академический симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер Денис Власенко.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - ежегодный проект организованного певцом Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. Он был основан в 2018 году. Его основные задачи - помочь в старте начинающим певцам, дав им возможность выступить в одном ансамбле с мастерами сцены. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Концерты состоялись в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Самаре и Казани. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.