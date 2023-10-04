В Москве прошла премьера сериала о хакерах "Короче, план такой"

Цифровая премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink 10 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комедийный сериал режиссера Марка Горобца "Короче, план такой" представили в московском киноцентре "Октябрь". Создатели проекта постарались изобразить, как могли бы выглядеть русские хакеры, которых мало кто видел в лицо, сказал со сцены генеральный продюсер сериала Вадим Галыгин.

"Если в двух словах - это авантюрная остросюжетная лента про раздолбаев, из которых получилась команда, которая стоит на страже интересов нашей Родины. Надеемся, что вам они понравятся. Потому что многие слышали про русских хакеров, все про них говорят, но в лицо никто не видел. Мы подумали, что эти герои могли бы выглядеть вот так", - отметил он.

Сериал рассказывает о приключениях команды "русских хакеров", которые знают друг друга только по никам в сети. Из-за нелепой ошибки они встают перед выбором: сесть за тюрьму или работать в интересах страны. Команда выбирает второе, и с этого момента их жизнь коренным образом меняется.

Роли в сериале исполнили Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Валерий Баринов, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева, Владимир Сычев, Виталий Хаев и другие.

Проект создан продюсерской компанией WMG при участии "НМГ студии" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Цифровая премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink 10 октября, телевизионная премьера пройдет на канале СТС.