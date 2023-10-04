В Пскове открылась выставка в память о поэте Никандре Алексееве

В экспозиции в том числе представлено первое парижское издание сборника стихотворений "Венок павшим", посвященное событиям Первой мировой войны

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли первую выставку, посвященную памяти поэта серебряного века Никандра Алексеева, в экспозиции впервые представлены документы, фотографии, личные вещи, книги, отражающие жизненный путь писателя. Зрителям также представлена редкая книга - первое парижское издание сборника стихотворений "Венок павшим", посвященное событиям Первой мировой войны, сообщила пресс-служба учреждения.

"Выставка "Последний романтик серебряного века", посвященная памяти русского советского поэта и писателя Никандра Алексеевича Алексеева, открылась в Псковском музее-заповеднике. На выставке также представлены черновики, рукописи и личные записи, которые помогают проследить творческий путь писателя. Особо интересны фотографии и документы периода Первой мировой войны", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, выставка будет работать до конца года. По данным пресс-службы, уникальным экспонатом является первое парижское издание сборника стихотворений "Венок павшим", датируемое 1917 годом. "Среди личных вещей Алексеева следует обратить внимание на орудие его производства: стальное перо и пишущую машинку. Выставка также рассказывает о том, как повлиял писатель на русскую культуру и искусство. В связи с этим особый интерес вызывают приветственные телеграммы от деятелей искусства", - говорится в сообщении.

Никандр Алексеевич Алексеев родился 21 сентября 1891 года в деревне Пидели Опочецкого уезда Псковской губернии. В 1912 году поэт был призван на службу в 95-й Красноярский пехотный полк. Алексеев участвовал в боях на Западном и Салоникском фронтах против кайзеровских войск. В 1916 году в Петрограде вышел его первый сборник лирических стихотворений "Весна". Он активно печатался в альманахах, получал рецензии от Гумилева, Франса, Брюсова, Блока, Анненкова.