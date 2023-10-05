В прокат выходит фильм Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир"

Картина рассказывает о новых приключениях гардемаринов в исполнении Дмитрия Харатьяна, Михаила Мамаева и Александра Домогарова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Продолжение популярной советской и российской франшизы режиссера Светланы Дружининой о гардемаринах, фильм "Гардемарины 1787. Мир" выходит в российский прокат в четверг, 5 октября. Это первая часть из новой дилогии, которая расскажет о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году, сообщили в пресс-службе дистрибьютора "НМГ Кинопрокат".

"Сценарий "Гардемарины-1787", написанный в 2013-14 годах, был представлен "Фондом кино" на питчинг, а в 2018 году запущен в производство Министерством культуры [РФ] как два отдельных фильма: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Никто и не предполагал, что выходящие на экраны в 2023 году фильмы будут звучать так современно, словно сделаны вчера по спецзаказу, - цитирует пресс-служба Дружинину. - Романтики-гардемарины, полюбившиеся зрителям в прошлом веке, прошли сложный путь познаний в фильмах "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-3", но не растеряли свои лучшие качества: настойчивость, упорство, решительность и уверенность в победе!"

Действие фильма разворачивается в Крыму 1787 года. Картина расскажет о новых приключениях гардемаринов в исполнении Дмитрия Харатьяна, Михаила Мамаева и Александра Домогарова, а также о новых молодых героях. "Жизнь - Родине, честь - никому!" - это девиз истинных воинов, передающийся из поколения в поколение, помогает им победить противников и помочь выиграть сражение при Кинбурне", - отметила режиссер. К своим ролям в продолжении также вернулись Михаил Боярский и Кристина Орбакайте.

Вторая часть "Гардемарины 1787. Война" выйдет в широкий прокат 16 ноября. В 2021 году в беседе с ТАСС Дружинина сообщила, что "Гардемарины 1787. Война" станет последним фильмом в серии.