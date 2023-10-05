В Москве откроется выставка в честь 155-летия матери Марины Цветаевой

Она продлится с 5 октября по 17 марта

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Выставка "Завещание матери", посвященная 155-летию со дня рождения Марии Цветаевой, откроется в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве.

На выставке покажут архивные документы, письма Марии Александровны, семейные фотографии. Посетители музея познакомятся с книгой, на которой свои владельческие надписи последовательно оставили Мария, Марина и Анастасия Цветаевы.

Выставочный проект рассказывает о правилах жизни, которым следовала Мария Цветаева и передавала своим детям. Среди главных ее принципов - ценность семьи, верность высоким идеалам, романтизм, увлечение музыкой и литературой, любовь к природе.

Выставка продлится с 5 октября по 17 марта.

Мария Цветаева (урожденная Мейн) приходится женой русскому историку Ивану Владимировичу Цветаеву и матерью Марине и Анастасии Цветаевым. Обе дочери много писали о ней. В ноябре этого года исполняется 155 лет со дня ее рождения.