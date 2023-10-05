Выступление Игоря Бутмана на фестивале в Турции посетили 2 тыс. человек

Саксофонист отметил, что публика в Турции "прекрасно воспринимает" российскую музыку

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Выступление саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра на Akra Jazz Festival в Турции посетили 2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба музыканта.

"При полном аншлаге 4 октября прошел концерт Игоря Бутмана, Варвары Убель, Олега Аккуратова и Московского джазового оркестра - единственных российских участников престижного международного смотра", - рассказали в пресс-службе.

Бутман в беседе с ТАСС отметил, что публика в Турции "прекрасно воспринимает" российскую музыку. Артист уверен, что музыкальное сотрудничество России и Турции будет продолжаться. "В 2024 году мы планируем пригласить молодых джазменов из этой прекрасной страны на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи", - отметил собеседник агентства.

В этом году Akra Jazz Festival проходит с 20 сентября по 7 октября. Среди участников шестого смотра Dhafer Youssef, Judi Jackson, Buika, Faz l Say и многие другие джазовые исполнители. Коллектив Бутмана является его хедлайнером четвертый год подряд.