Дагестан представит на выставке "Россия" стенд, напоминающий крепость Дербента

На стенде будут установлены интерактивные столы и экраны, где представят потенциал региона. Гости смогут принять участие в интерактивной интеллектуальной игре

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Стенд, вдохновленный древней крепостью Нарын-Кала, представит Дагестан на выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Гости павильона смогут выиграть туристические путевки в республику, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Экспозиция стенда стилистически будет напоминать крепость Дербента. Регион представит свои достижения за последние шесть лет",- говорится в сообщении.

На стенде будут установлены интерактивные столы и экраны, где представят потенциал региона. Гости смогут принять участие в интерактивной интеллектуальной игре.

"Для того чтобы развлечь посетителей, у нас будет три игры. В одной из них участник погрузится в атмосферу достопримечательности региона - аула-призрака Гамсутль. Те, кто справятся с заданиями лучше других, получат возможность выиграть туристические путевки в регион", - добавили в пресс-службе.

Отдельный уголок на стенде Дагестана планируют посвятить народному поэту Расулу Гамзатову в честь его 100-летия со дня рождения. Для посетителей пройдет мастер-класс по народным художественным промыслам региона. Кроме того, республика готовит культурную, образовательную и деловую программы.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.