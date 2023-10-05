5 октября, 09:59

На развитие культуры в Херсонской области до 2026 года выделили более 655 млн рублей

Средства выделены на обновление материально-технической базы учреждений культуры

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Херсонской области по программе социально-экономического развития на 2023-2025 годы выделили на развитие культуры более 655 млн рублей, сообщило Херсонское агентство новостей.

"Средства выделены на обновление материально-технической базы учреждений культуры, а также развитие культурно-досуговых мероприятий", - сообщило агентство со ссылкой на Минкультуры Херсонской области.

С помощью регионов-шефов, а также Центральной научно-реставрационной проектной мастерской Министерства культуры России проходят или уже завершены ремонтные работы в четырех объектах культуры - это Генический краеведческий музей, Геническая публичная библиотека, детский отдел Генической публичной библиотеки, а также Каланчакский Дворец культуры. 

Теги:
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