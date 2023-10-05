В Приморье капитально отремонтировали театр, находящийся в историческом здании

Первое мероприятие в обновленном театре состоится 7 октября

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Двухлетний ремонт Приморского краевого театра молодежи, который находится в построенном в 1876 году здании и является региональным историческим памятником архитектуры, завершился во Владивостоке. Специалисты капитально обновили театр на площади около 3 тыс. кв. м.

"Около 3 тыс. [кв. м отремонтировано]. 62 млн рублей в этом году [выделено на ремонт театра] из федерального бюджета и порядка 24,5 млн - софинансирование краевого бюджета, около 3 млн выделено из "внебюджета" только в этом году. В прошлом: порядка 46 млн - федеральный бюджет, порядка 25 млн - краевой бюджет. Это не только ремонт, но и оборудование, внешняя механика сцены. В прошлом году мы сделали внешнюю механику с модернизацией звукового и светового оборудования, свет и звук обновлены на 100%, это [расширяет] пространство для творчества режиссеров и артистов", - сообщил журналистам директор учреждения Игорь Селезнев.

Он уточнил, что в этом году были полностью обустроены системы кондиционирования и вентиляции, которых в здании не было. Кроме того, были отремонтированы холл театра, зал с малой сценой и театральный дворик - пространство, где в теплое время года проходят читки пьес и перформансы. В основном зале театра специалисты сохранили все исторические детали, включая высоту дверных проемов, лепнину на потолке и барельеф - комсомольский значок - над сценой. Там установили новую систему освещения и заменили зрительские кресла - теперь они трансформируются, в зависимости от того, сидит там ребенок или взрослый человек.

Первое мероприятие в обновленном театре состоится 7 октября - зрители увидят эскиз "Последние" по пьесе Максима Горького от режиссера Олега Липовецкого. Это результат работы творческой лаборатории Театра Наций.

Заместитель председателя правительства, министр культуры региона Елена Бронникова уточнила, что за пять лет объем средств, которые выделяются на работу учреждений культуры, вырос в четыре раза. "3,3 млрд [в этом году выделено], а в 2018 году на отрасль культуры [выделялось] 800 млн рублей", - обозначила она.

Приморский краевой Театр юного зрителя получил нынешнее здание в центе Владивостока в 1954 году. Фасад театра, построенный в 1876 году, является краевым историческим памятником. Реконструкция здания под театр длилась семь лет. Это была ударная молодежная стройка, на которой трудились и сами актеры, и студенты, и рабочая молодежь.