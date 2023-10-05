Фильм-притча "Абрек" выйдет в онлайн-кинотеатре Start 4 ноября

Одну из главных ролей сыграл известный по "Кадетству" Артур Сопельник

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьера многосерийного фильма-притчи "Абрек" состоится в онлайн-кинотеатре Start в День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Многосерийный художественный фильм-притча, созданный по мотивам одноименной повести Джамбулата Умарова, выйдет в онлайн-кинотеатре Start в День народного единства - 4 ноября", - говорится в сообщении.

Картина рассказывает о дружбе дикого волка Абрека, чеченского подростка Халида и русского солдата Володи. Волк помогает героям разобраться в себе, понять, что важно, а что нет, понять, за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным.

Одну из главных ролей в проекте исполнил актер Артур Сопельник ("Метод 2", "Физрук", "Кадетство"), который признался, что посвятил новую работу своему отцу. "Когда я только прочитал сценарий, понял, что всеми правдами и неправдами должен попасть в этот проект, слишком много в нем пересечений с моей жизнью. Мой отец - сапер, и роль Володи я посвятил ему. Мой герой - обычный русский парень, немногословный, честный, спокойный, монументальный даже", - привели в пресс-службе слова актера.

Роли в фильме также исполнили Алина Рачковская ("Струны", "Купала"), Дмитрий Богдан ("Черная весна", "Коса", "Калашников"), народные артисты России Владимир Стеклов ("Гардемарины, вперед!", "Разорванный круг", "Узник замка Иф", "13 клиническая", "Нулевой пациент", "Бывшие") и Валентин Смирнитский ("Д’Артаньян и три мушкетера", "Отцы и деды", "Адъютант Его превосходительства", "Визит к Минотавру", "Мушкетеры двадцать лет спустя"), лауреат премии "Ника" Борис Каморзин ("Долгое прощание", "Ликвидация") и другие.

Также в фильме задействованы чеченские актеры, среди которых народные артисты Чеченской Республики Сулейман Ахмадов и Хава Ахмадова, заслуженный артист РФ Хамид Азаев, Махмуд Цагаев в роли Халида и другие. Также "Абрек" станет дебютом для стендап-комика, англичанина Стива Формана. Режиссером картины выступил Иван Шурховецкий ("Легенда о Коловрате", "Янычар", "Охотники за головами"). Съемки картины проходили в Москве и Чеченской Республике. Проект создавался при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").