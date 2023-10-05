Владимир Хотиненко стал президентом фестиваля документальных фильмов "Победили вместе"

Народный артист России также возглавил жюри Международного конкурса документальных фильмов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народный артист России, режиссер и сценарист Владимир Хотиненко принял предложение стать президентом XVIII международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова. Хотиненко также возглавил жюри Международного конкурса документальных фильмов. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, председатель оргкомитета кинофестиваля Андрей Бельянинов.

"Это фестиваль имени Владимира Валентиновича Меньшова, который долгие годы возглавлял жюри, для нас это было очень важно, это величина кинематографии. И мы еще больше рады, что народный артист России Владимир Иванович Хотиненко дал согласие на то, чтобы возглавить жюри. Все его творчество говорит о том, что он талантлив во всем. <...> Владимир Иванович будет также президентом фестиваля", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Кинофестиваль пройдет с 4 по 9 ноября в Сочи. Организаторы ожидают гостей из более чем 30 стран, в конкурсную программу вошли порядка 140 работ. Вместе с Хотиненко выбирать лучшие работы будут члены жюри из Армении, Белоруссии, Италии, Казахстана, Китая, Молдавии, России, Узбекистана и Швеции.

В 2023 году центральными темами кинофестиваля станут "Историческая правда: вчера, сегодня, завтра", "Победим вместе: новые территории. Голоса несломленных людей" и "Культурное сотрудничество с Китаем". При этом центральной темой фестиваля уже на протяжении 18 лет является "Общая Победа народов стран антигитлеровской коалиции над нацизмом".

"Победили вместе" - один из крупнейших в России фестивалей документального кино. Фестиваль создан по инициативе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран - участниц Второй мировой войны. В 2021 году киносмотру присвоили имя актера и режиссера Владимира Меньшова, который возглавлял его с 2015 года. Кинофестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.