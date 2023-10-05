В Петербург с гастролями впервые приехал музыкальный театр из КБР

Гостям на четыре дня предоставлена сцена ТЮЗа имени Александра Брянцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики впервые приехал на гастроли в Петербург. Гостям на четыре дня предоставлена сцена ТЮЗа имени Александра Брянцева, труппа которого в этот же день начинает выступления в Нальчике, об этом рассказал на пресс-конференции директор театра Руслан Барагунов.

Этот обмен площадками осуществлен по программе Росконцерта в рамках межрегионального направления "Больших гастролей" - "Мы - из России" (гастроли национальных коллективов).

"Нашему театру в этом году исполняется 55 лет, поэтому эти гастроли являются прекрасным подарком к нашему юбилею. Огромное спасибо Росконцерту за поддержку", - сказал он, выразив также благодарность петербургским тюзовцам за радушие и гостеприимство.

Труппа открывает гастроли опереттой "Аршин мал алан" Узеира Гаджибекова - произведением, которое, начиная с 1913 года, было поставлено более чем в ста странах мира. Еще одно гастрольное название - биографическая драма "Эдит Пиаф", в которой исполнительница заглавной роли Асият Думаева поет на языке оригинала песни из репертуара своей знаменитой героини.

Выступления завершатся показом двух балетов - "Волшебная свирель Ашамаза" и "Гимн восходящему солнцу", сочетающих классику, современную пластику и национальный фольклор. Постановщик этих спектаклей - главный балетмейстер труппы Рамед Пачев сообщил, что балет в Кабардино-Балкарии зародился шесть десятилетий назад и в его становлении и развитии большую роль сыграли выпускники Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой (ныне Академия русского балета) и Консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

Гастроли труппы из Нальчика завершатся 8 октября. В эти же дни артисты Петербургского ТЮЗа покажут на сцене коллег спектакли "Сказка о потерянном времени", "Новые приключения Петсона и Финдуса", "Зимняя сказка" и "Алые паруса".