На Челябинском тракторном заводе презентовали фильм о подвигах танкистов-добровольцев

По словам продюсера фильма Романа Грибанова, работа рассчитана, в первую очередь, на представителей подрастающего поколения

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Предпремьерный показ фильма "Черные ножи" - освободители Европы" о подвигах танкистов Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) состоялся в заводоуправлении Челябинского тракторного завода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Предпремьерный показ фильма про Уральский добровольческий танковый корпус прошел при полном аншлаге. Заводчане очень и очень прониклись картиной", - сказала собеседница агентства.

По словам продюсера фильма Романа Грибанова, предпремьерный показ фильма прошел в здании заводоуправления, так как завод во время Великой Отечественной войны выпускал на пожертвования людей сверх плана танки для УДТК.

В пресс-службе завода уточнили ТАСС, что ЧТЗ поставил корпусу 16 сверхплановых танков Т-34, четыре трактора и пять тягачей. В Челябинске символом единения тыла и фронта стал памятник танкистам-добровольцам на улице Кирова. "Фильм снят по случаю 80-летия УДТК при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области. Часть съемок проходила на ЧТЗ, некоторые заводчане стали актерами фильма", - добавила собеседница агентства.

По словам Грибанова, работа рассчитана, в первую очередь, на представителей подрастающего поколения. "Фильм рассказывает об истории создания корпуса, его боевом пути. Есть в нем и сцена штурма добровольцами Львова, которая была снята с помощью нейросетей и компьютерной графики, во время этого сражения гвардии старшина Федор Сурков совершил подвиг", - добавил собеседник агентства.

Уральский добровольческий танковый корпус - танковое соединение, которое создали в 1943 году на добровольные взносы жителей Урала. Он был оснащен оружием и техникой, изготовленными трудящимися эвакуированных заводов в Свердловской, Челябинской и Молотовской областях (ныне - Пермский край). Памятник бойцам-добровольцам стоит в самом центре Челябинска, город во время войны неофициально называли Танкоградом.